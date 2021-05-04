Дачников из Озер будут прививать в мобильных пунктах все майские праздники
Дачники по всему Подмосковью на нерабочей неделе могут привиться от COVID-19 прямо в своих садовых товариществах. Мобильные пункты приезжают в разные округа и проводят вакцинацию.
Массовая вакцинация от коронавируса в Московской области затронула дачные поселки и СНТ. Мобильные пункты приезжают к садоводам для их удобства.
Все праздники пункт вакцинации будет работать в Озерах, в СНТ «Текстильщик».
«В Озерах очень удобно. Графики висят и на сайтах больницы. График висит в мессенджерах, в „Одноклассниках“, в „Вконтакте“, Telegram», — рассказала Татьяна Левкина, пенсионерка.
Основной континент передвижных кабинетов в СНТ — это, конечно, пенсионеры. Этому поспособствовало и так называемое сарафанное радио.
Еще один плюс мобильных пунктов в дачных поселках — записываться заранее не надо. С собой нужно иметь только полис и паспорт.
«Это фельдшерско-акушерские пункты. Они не только для вакцинации, но и нужны для осмотра пациентов в отдаленных участках района», — пояснила Олеся Мурмунцова, врач-терапевт.
Вся процедура занимает не более семи минут. Через 21 день передвижной пункт снова будет работать на этом месте, чтобы дачники могли сделать второй укол.
Некоторым пациентам рекомендуют делать прививку в поликлинике под присмотром врачей. Одним из таких стал 95-летний ветеран войны Михаил Ушаков.
«Посоветовался с врачом Татьяной Викторовной — мне делать или нет. Доктор посоветовал, что все-таки надо. Таблетки, которые мне выписывает Татьяна Викторовна, я пью вовремя, каждый день», — рассказал Михаил Ушаков, ветеран войны.
Во время войны Ушаков воевал в 33-й зенитной дивизии. Он был ранен в спину, руку и шею. Но, как говорит Михаил Ильич, он никогда не сидел на месте. Даже после тяжелых ранений. И когда во время пандемии ветеран сел на самоизоляцию, занятия спортом не прекратил. Возможно, это и помогло ему не заболеть.