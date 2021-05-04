Дачников из Озер будут прививать в мобильных пунктах все майские праздники

Дачники по всему Подмосковью на нерабочей неделе могут привиться от COVID-19 прямо в своих садовых товариществах. Мобильные пункты приезжают в разные округа и проводят вакцинацию.

Источник фото: телеканал «360»

Массовая вакцинация от коронавируса в Московской области затронула дачные поселки и СНТ. Мобильные пункты приезжают к садоводам для их удобства.

Все праздники пункт вакцинации будет работать в Озерах, в СНТ «Текстильщик».

«В Озерах очень удобно. Графики висят и на сайтах больницы. График висит в мессенджерах, в „Одноклассниках“, в „Вконтакте“, Telegram», — рассказала Татьяна Левкина, пенсионерка.

Основной континент передвижных кабинетов в СНТ — это, конечно, пенсионеры. Этому поспособствовало и так называемое сарафанное радио.

Еще один плюс мобильных пунктов в дачных поселках — записываться заранее не надо. С собой нужно иметь только полис и паспорт.

«Это фельдшерско-акушерские пункты. Они не только для вакцинации, но и нужны для осмотра пациентов в отдаленных участках района», — пояснила Олеся Мурмунцова, врач-терапевт.

Источник фото: телеканал «360»

Вся процедура занимает не более семи минут. Через 21 день передвижной пункт снова будет работать на этом месте, чтобы дачники могли сделать второй укол.

Некоторым пациентам рекомендуют делать прививку в поликлинике под присмотром врачей. Одним из таких стал 95-летний ветеран войны Михаил Ушаков.

«Посоветовался с врачом Татьяной Викторовной — мне делать или нет. Доктор посоветовал, что все-таки надо. Таблетки, которые мне выписывает Татьяна Викторовна, я пью вовремя, каждый день», — рассказал Михаил Ушаков, ветеран войны.

Во время войны Ушаков воевал в 33-й зенитной дивизии. Он был ранен в спину, руку и шею. Но, как говорит Михаил Ильич, он никогда не сидел на месте. Даже после тяжелых ранений. И когда во время пандемии ветеран сел на самоизоляцию, занятия спортом не прекратил. Возможно, это и помогло ему не заболеть.