Подмосковье 21 апреля 2023, 14:54 Дачникам напомнили об автобусных маршрутах до цветочных питомников в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Конец апреля и майские праздники традиционно считаются началом активного дачного сезона в Подмосковье. Минтранс региона напомнил, что доехать до популярных питомников с растениями и цветами можно и на автобусе.

Добраться до Северного филиала Тимирязевского питомника в Солнечногорске можно на двух маршрутах общественного транспорта — № 37 и № 30. Выйти нужно будет на остановке «Санаторий № 30».

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До питомника «Экоплант» в Красногорске также довезут два маршрута — № 540 от метро Тушинская и № 520 от станции МЦД Павшино. Остановка — «Совхоз Ильинское-Усово».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля. Он отметил, что событие, как и прежде, отчасти пройдет в праздничном формате.

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