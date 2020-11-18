Студентам-медикам, помогающим в борьбе с ковидом, будут платить дополнительно каждый месяц

Президент России Владимир Путин заявил, что студентам, которые учатся в медицинских учреждениях и борются с коронавирусом, нужно начать выплачивать дополнительные ежемесячные выплаты. Таким образом будет поощрен их вклад.

«Надо предусмотреть дополнительные выплаты до конца 2020 года для учащихся медицинских заведений, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусом. Для студентов вузов, ординаторов, аспирантов по медицинским специальностям — в размере 10 тысяч рублей в месяц, а для студентов медицинских училищ — семь тысяч рублей в месяц», — передает РИА «Новости» слова президента.

В среду российский президент заявил, что ждать результата теста на коронавирус 48 часов — это долго. Хоть это и норматив, но за двое суток больной может заразить близких или коллег, считает Путин. Он также добавил, что ни одна система тестирования не сможет на 100% точно определить, есть ли у человека коронавирус. Вице-премьер Татьяна Голикова уверена, что сделать качественный анализ менее чем за 48 часов нельзя.

Кроме того, глава государства предложил увеличить количество выпускаемых в гражданский оборот вакцин.