«Чужих детей не бывает». Выброшенная в мусоропровод в Подмосковье девочка обретет новую семью

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, как сложилась судьба маленькой девочки из Дмитрова, которую мать выбросила в мусоропровод после рождения. Ребенок пока остается в больнице. Об этом она сообщила в интервью РИА «Новости».

Девочку назвали Ириной. Она проходит медицинское обследование, пока что никаких заболеваний и патологий у нее не обнаружили. На мать девочки завели уголовное дело. После того как ее лишат родительских прав, ребенка усыновит новая семья.

Детский омбудсмен Подмосковья рассказала, что как только она выложила в Instagram пост об этой девочке, ей написали около 25 семейных пар, готовых забрать ее к себе.

Мишонова отметила, что сейчас в базе очень много приемных родителей. Таких людей, готовых к усыновлению, с каждым годом становится все больше. Она объяснила, что за последние пять лет общество многое переосмыслило, а государством были предприняты беспрецедентные шаги по поддержке приемных родителей.

«Чужих детей не бывает. Я каждый раз сама себя еле держу в руках, чтобы не забрать ребенка домой. Мне кажется, [это] настолько естественно», — призналась Мишонова.

В Дмитрове 15 мая женщина выбросила новорожденного младенца в мусоропровод. Ребенка во время уборки нашел дворник. После этого он сразу вызвал полицию.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области также выступила за отмену моратория на смертную казнь для педофилов.