Под неусыпным контролем жителей. Что делать в случае ошибки на карте соцгазификации Подмосковья?

На сайте «Мособлгаза» есть интерактивная карта социальной газификации. Если вы увидели на ней ошибку, то можно обратиться в компанию. С вами свяжутся и оперативно решат проблему. Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«Мособлгаз» полностью газифицировал 207 поселков и деревень в Московской области. Это отображено на интерактивной карте на официальном сайте компании. Населенные пункты, где газ пришел на каждый участок, отмечены зеленым сердечком.

«Жители могут помогать нам контролировать ход работ и их статус», — отметил Игорь Баранов.

Он пояснил, что делать в случае, если на карте допущена ошибка.

«Допустим, вы зашли на сайт и увидели, что населенный пункт окрашен зеленым цветом, но по каким-то причинам вас не газифицировали. Обратитесь. Есть обратная связь на сайте. Напишите: „Вы неправильно закрасили в зеленый цвет, потому что меня не газифицировали“», — пояснил Баранов.

Все сообщения рассмотрят, а несоответствия устранят.

«Все предложения, идеи по социальной газификации мы ждем. И видим обратный отклик. Как правило, таких ситуаций нет, это единичные случаи. Но, например, бывает, что житель мог временно отсутствовать или в отпуске быть», — уточнил Игорь Баранов.

Генеральный директор «Мособлгаза» заявил, что никто не останется без газа. На все участки проведут трубы.

«Самое главное, что никто не должен быть забыт. Помогайте нам, если по каким-то обстоятельствам газификация не прошла. Вы абсолютно не должны переживать. Мы придем и спокойно вас бесплатно газифицируем», — заключил Баранов.

На еженедельном брифинге по вопросам социальной газификации в Подмосковье Игорь Баранов заявил, что в этом году газифицируют более 50 населенных пунктов Одинцовского округа. В Одинцове уже открыли один из семи стационарных офисов социальной газификации: он успешно работает, помогая людям решить ряд комплексных вопросов.