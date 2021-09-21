Одинцовский городской округ — один из семи округов, в которых максимальный спрос на социальную газификацию. Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Из-за большого количества домовладений, которые нужно газифицировать, в округе был большой спрос на общение с жителями. Поэтому в Одинцове открыли один из семи стационарных офисов социальной газификации: он уже успешно работает, помогая людям решить ряд комплексных вопросов.

«Он работает, по сути, без выходных, пользуется спросом и предоставляет все 12 услуг, которые дает социальная газификация. Это и регистрация, и присвоение адреса, и социальный пакет», — отметил Баранов.

Он уточнил, что Одинцовскому округу уделяют особое внимание. В нем уже полностью газифицировали четыре населенных пункта, еще в 14 ведут работы.

«В этом году мы полностью закончим газификацию 55 из 169 населенных пунктов в Одинцовском округе. Если говорить в целом о динамике социальной газификации, напомню, что в этом году по Московской области необходимо газифицировать 1113 населенных пунктов. На сегодняшний день мы полностью газифицировали 207 населенных пунктов. Это значит, что все домовладения получили газ», — уточнил он.

Баранов также добавил, что в регионе уже газифицировали более двух тысяч домовладений — 2075. И если раньше в неделю газифицировали по 100 домовладений, то сегодня такое число домовладений газифицируют в сутки.