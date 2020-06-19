Что делать, если в квартире авария? Вот экстренные номера для жителей Подмосковья
«Ситуационно-аналитический центр Московской области» по вопросам ЖКХ и энергетики, а именно дежурные операторы министерства — работают напрямую с дежурными службами муниципалитетов (ЕДДС ОМСУ). Крупные аварийные отключения берутся ведомством на особый контроль. Таким образом, вопросы жителей решаются оперативно в кратчайшие сроки.
Напомним, что плановые отключения горячей воды начнутся только с 1 июля, а в электросетевых компаниях до конца июня действует режим «технологической тишины».
«В сложившейся обстановке, связанной с пандемией COVID-19, в электросетевых организациях принято решение проводить планово-предупредительные и неотложные работы только на тех электросетевых объектах, техническое состояние которых находится в критическом состоянии и может привести к тяжелым авариям, требующим большого времени ограничения электроснабжения потребителей. Просим жителей Подмосковья с пониманием относиться к работе энергетиков в сложной эпидемиологической ситуации», — подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.
Такие работы, как проверка внутридомового газового оборудования, замена счетчиков и другие работы, связанные с непосредственным контактом с жителями, пока приостановлены. Все действия могут производиться только по инициативе и требованию жителей, либо при возникновении аварийной ситуации. В этом случае необходимо сообщить об инциденте по телефону ЕДДС:
- Городской округ Балашиха: 8-495-523-81-12
- Богородский городской округ: 8-496-511-70-10
- Городской округ Бронницы: 8-496-464-43-10
- Городской округ Власиха: 8-495-598-46-98 (592-78-80)
- Волоколамский городской округ: 8-496-36-2-54-22 (2-53-34)
- Городской округ Воскресенск: 8-496-44-2-47-21
- Городской округ Восход: 8-498-729-89-65
- Дзержинский городской округ: 8-495-550-03-03
- Дмитровский городской округ: 8-496-22-3-19-61
- Долгопрудный городской округ: 8-495-408-72-22
- Городской округ Дубна: 8-496-21-2-29-05
- Домодедово г.о.: 8-496-79-2-42-00 (2-42-06)
- Городской округ Егорьевск: 8-496-40-2-45-00
- Жуковский г.о.: 8-495-556-21-07
- Городской округ Зарайск: 8-496-66-2-45-86
- Звездный городок г.о.: 8-495-950-22-21, 8-495-526-30-20
- Ивантеевка г.о.: 8-496-536-11-97
- Городской округ Истра: 8-498-319-69-82
- Кашира г. о.: 8-496-69-5-23-33
- Городской округ Клин: 8-496-24-2-33-87
- Коломенский г.о.: 8-496-612-87-05
- Городской округ Королев: 8-495-516-89-88
- Котельники г.о.: 8-498-742-20-00
- Городской округ Красноармейск: 8-496-53-8-21-21
- Красногорск г.о.: 8-495-563-79-32
- Городской округ Краснознаменск: 8-495-590-30-83, 8-498-676-27-36
- Ленинский городской округ: 8-495-541-29-22, (548-81-01)
- Городской округ Лобня: 8-495-577-12-43
- Лосино-Петровский г.о.: 8-496-56-9-57-70
- Городской округ Лотошино: 8-496-28-7-15-14
- Луховицы г.о.: 8-496-63-2-17-44
- Лыткарино г.о.: 8-495-555-24-24
- Люберцы г.о.: 8-495-503-30-00
- Можайский городской округ: 8-496-38-4-14-15
- Молодежный г.о.: 8-496-34-8-34-00
- Мытищи г.о.: 8-495-581-85-92
- Наро-Фоминский г.о.: 8-496-34-3-52-42
- Одинцовский г.о.: 8-495-596-21-66
- Озеры г.о.: 8-496-70-2-33-31
- Орехово-Зуевский г.о.: 8-496-414-54-54
- Павловский Посад г.о.: 8-496-43-2-02-77
- Подольск г.о.: 8-496-7-55-57-98
- Протвино г.о.: 8-496-7-74-74-70
- Пушкинский г.о.: 8-496-53-7-12-01
- Пущино г.о.: 8-496-77-3-49-88
- Раменский г.о.: 8-496-46-7-00-10
- Реутов г.о.: 8-495-528-00-55
- Рошаль г.о.: 8-496-45-5-91-13
- Рузский г.о.: 8-496-27-5-05-05
- Сергиево-Посадский г.о.: 8-496-545-77-55
- Серебряные Пруды г. о.: 8-496-67-3-11-78
- Серпухов г. о.: 8-496-7-12-83-33
- Солнечногорск г. о.: 8-496-26-6-60-06 (16)
- Ступино г.о.: 8-496-64-7-59-93
- Талдомский г.о.: 8-496-20-6-08-33
- Фрязино г. о.: 8-496-566-92-23
- Химки г.о.: 8-495-572-65-00
- Черноголовка г. о.: 8-496-52-2-52-34 (2-46-12)
- Чехов г.о.: 8-496-72-6-91-81
- Шатура г. о.: 8-496 45-3-22-59 (3-22-61)
- Шаховская г. о.: 8-496-37-3-31-90
- Щелково г. о.: 8-496-56-1-11-12 (6-47-94)
- Электрогорск г. о.: 8-496-433-04-02 (3-77-37)
- Электросталь г. о.: 8-496-57-1-09-20.