    19 июня 2020, 18:39

    Что делать, если в квартире авария? Вот экстренные номера для жителей Подмосковья

    Анастасия Максимовских, Екатерина Гурова

    В Московской области жители могут сообщить о любых отключениях (водоснабжения, отопления, электроснабжения) и внештатных ситуациях по телефонам Единых дежурных диспетчерских служб в каждом муниципалитете (ЕДДС ОМСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.
    Что делать, если в квартире авария? Вот экстренные номера для жителей Подмосковья

    «Ситуационно-аналитический центр Московской области» по вопросам ЖКХ и энергетики, а именно дежурные операторы министерства — работают напрямую с дежурными службами муниципалитетов (ЕДДС ОМСУ). Крупные аварийные отключения берутся ведомством на особый контроль. Таким образом, вопросы жителей решаются оперативно в кратчайшие сроки.

    Напомним, что плановые отключения горячей воды начнутся только с 1 июля, а в электросетевых компаниях до конца июня действует режим «технологической тишины».

    «В сложившейся обстановке, связанной с пандемией COVID-19, в электросетевых организациях принято решение проводить планово-предупредительные и неотложные работы только на тех электросетевых объектах, техническое состояние которых находится в критическом состоянии и может привести к тяжелым авариям, требующим большого времени ограничения электроснабжения потребителей. Просим жителей Подмосковья с пониманием относиться к работе энергетиков в сложной эпидемиологической ситуации», — подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

    Такие работы, как проверка внутридомового газового оборудования, замена счетчиков и другие работы, связанные с непосредственным контактом с жителями, пока приостановлены. Все действия могут производиться только по инициативе и требованию жителей, либо при возникновении аварийной ситуации. В этом случае необходимо сообщить об инциденте по телефону ЕДДС:

    1. Городской округ Балашиха: 8-495-523-81-12
    2. Богородский городской округ: 8-496-511-70-10
    3. Городской округ Бронницы: 8-496-464-43-10
    4. Городской округ Власиха: 8-495-598-46-98 (592-78-80)
    5. Волоколамский городской округ: 8-496-36-2-54-22 (2-53-34)
    6. Городской округ Воскресенск: 8-496-44-2-47-21
    7. Городской округ Восход: 8-498-729-89-65
    8. Дзержинский городской округ: 8-495-550-03-03
    9. Дмитровский городской округ: 8-496-22-3-19-61
    10. Долгопрудный городской округ: 8-495-408-72-22
    11. Городской округ Дубна: 8-496-21-2-29-05
    12. Домодедово г.о.: 8-496-79-2-42-00 (2-42-06)
    13. Городской округ Егорьевск: 8-496-40-2-45-00
    14. Жуковский г.о.: 8-495-556-21-07
    15. Городской округ Зарайск: 8-496-66-2-45-86
    16. Звездный городок г.о.: 8-495-950-22-21, 8-495-526-30-20
    17. Ивантеевка г.о.: 8-496-536-11-97
    18. Городской округ Истра: 8-498-319-69-82
    19. Кашира г. о.: 8-496-69-5-23-33
    20. Городской округ Клин: 8-496-24-2-33-87
    21. Коломенский г.о.: 8-496-612-87-05
    22. Городской округ Королев: 8-495-516-89-88
    23. Котельники г.о.: 8-498-742-20-00
    24. Городской округ Красноармейск: 8-496-53-8-21-21
    25. Красногорск г.о.: 8-495-563-79-32
    26. Городской округ Краснознаменск: 8-495-590-30-83, 8-498-676-27-36
    27. Ленинский городской округ: 8-495-541-29-22, (548-81-01)
    28. Городской округ Лобня: 8-495-577-12-43
    29. Лосино-Петровский г.о.: 8-496-56-9-57-70
    30. Городской округ Лотошино: 8-496-28-7-15-14
    31. Луховицы г.о.: 8-496-63-2-17-44
    32. Лыткарино г.о.: 8-495-555-24-24
    33. Люберцы г.о.: 8-495-503-30-00
    34. Можайский городской округ: 8-496-38-4-14-15
    35. Молодежный г.о.: 8-496-34-8-34-00
    36. Мытищи г.о.: 8-495-581-85-92
    37. Наро-Фоминский г.о.: 8-496-34-3-52-42
    38. Одинцовский г.о.: 8-495-596-21-66
    39. Озеры г.о.: 8-496-70-2-33-31
    40. Орехово-Зуевский г.о.: 8-496-414-54-54
    41. Павловский Посад г.о.: 8-496-43-2-02-77
    42. Подольск г.о.: 8-496-7-55-57-98
    43. Протвино г.о.: 8-496-7-74-74-70
    44. Пушкинский г.о.: 8-496-53-7-12-01
    45. Пущино г.о.: 8-496-77-3-49-88
    46. Раменский г.о.: 8-496-46-7-00-10
    47. Реутов г.о.: 8-495-528-00-55
    48. Рошаль г.о.: 8-496-45-5-91-13
    49. Рузский г.о.: 8-496-27-5-05-05
    50. Сергиево-Посадский г.о.: 8-496-545-77-55
    51. Серебряные Пруды г. о.: 8-496-67-3-11-78
    52. Серпухов г. о.: 8-496-7-12-83-33
    53. Солнечногорск г. о.: 8-496-26-6-60-06 (16)
    54. Ступино г.о.: 8-496-64-7-59-93
    55. Талдомский г.о.: 8-496-20-6-08-33
    56. Фрязино г. о.: 8-496-566-92-23
    57. Химки г.о.: 8-495-572-65-00
    58. Черноголовка г. о.: 8-496-52-2-52-34 (2-46-12)
    59. Чехов г.о.: 8-496-72-6-91-81
    60. Шатура г. о.: 8-496 45-3-22-59 (3-22-61)
    61. Шаховская г. о.: 8-496-37-3-31-90
    62. Щелково г. о.: 8-496-56-1-11-12 (6-47-94)
    63. Электрогорск г. о.: 8-496-433-04-02 (3-77-37)
    64. Электросталь г. о.: 8-496-57-1-09-20.