Что делать, если в квартире авария? Вот экстренные номера для жителей Подмосковья

«Ситуационно-аналитический центр Московской области» по вопросам ЖКХ и энергетики, а именно дежурные операторы министерства — работают напрямую с дежурными службами муниципалитетов (ЕДДС ОМСУ). Крупные аварийные отключения берутся ведомством на особый контроль. Таким образом, вопросы жителей решаются оперативно в кратчайшие сроки.

Напомним, что плановые отключения горячей воды начнутся только с 1 июля, а в электросетевых компаниях до конца июня действует режим «технологической тишины».

«В сложившейся обстановке, связанной с пандемией COVID-19, в электросетевых организациях принято решение проводить планово-предупредительные и неотложные работы только на тех электросетевых объектах, техническое состояние которых находится в критическом состоянии и может привести к тяжелым авариям, требующим большого времени ограничения электроснабжения потребителей. Просим жителей Подмосковья с пониманием относиться к работе энергетиков в сложной эпидемиологической ситуации», — подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Такие работы, как проверка внутридомового газового оборудования, замена счетчиков и другие работы, связанные с непосредственным контактом с жителями, пока приостановлены. Все действия могут производиться только по инициативе и требованию жителей, либо при возникновении аварийной ситуации. В этом случае необходимо сообщить об инциденте по телефону ЕДДС: