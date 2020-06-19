Электросетевые компании Подмосковья приготовились перейти на усиленный режим работы в случае сильной грозы

19 июня до 22 часов в Московской области местами ожидается гроза, дождь, где-то возможен сильный град и усиление ветра до 18 метров в секунду. Компании «Россети московский регион», «Мособлэнерго» извещены дежурной службой ситуационно-аналитического центра Минэнергетики Московской области и готовы в любой момент перейти на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Режим повышенной готовности в электросетевых компаниях вводится, когда порывы ветра достигают 20 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать 19 июня в Москве и Подмосковье до 22:00.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении, которые могут произойти из-за неблагоприятных погодных условий», — рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В оперативной готовности «МОЭСК» находятся 443 бригады (2291 человек) и 2726 единиц спецтехники, включая резервные источники питания — 121 передвижную электростанцию (ПЭС) общей мощностью 35071 кВт. При возникновении технологических нарушений при помощи ПЭС энергетики оперативно подадут электричество на социально значимые и жизненно важные объекты региона на период проведения ремонтно-восстановительных работ.

В целях ликвидации чрезвычайных ситуаций в филиалах АО «Мособлэнерго» сформированы 215 аварийно-восстановительных бригад, 796 единиц спецтехники, включая 65 передвижных дизельных электростанций. Ведется постоянный контроль работы оборудования подстанций и внеочередные осмотры участков воздушных линий. ​

Энергокомпании осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также метеослужбами Гидрометцентра. ​

В пресс-службе напомнили, что для жителей круглосуточно работает «Светлая линия»: ​ 8-800-700-40-70​ (звонок бесплатный). Обо всех аварийных отключениях необходимо сообщать, позвонив в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета (ЕДДС ОМСУ).