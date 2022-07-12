Контроль за содержанием и чистотой пляжей усилят в Подмосковье

Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья ведут постоянный мониторинг состояния пляжей и мест отдыха у воды. Регулярную проверку территорий планируется проводить на протяжении всего сезона.

«На сегодняшний день ГУСТ повторно проверил 179 пляжей и объектов отдыха у воды, и проверки продолжаются. Только за сегодня были проинспектированы 42 территории, где было выявлено 11 нарушений. Чаще всего это были нескошенная трава, мусор на территории и ненадлежащее состояние малых архитектурных форм. Все выявленные нарушения уже занесены нашими инспекторами в приложение АИС МДП на платформе СКПДИ. Мы продолжим следить, чтобы остальные нарушения также оперативно устранили», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Всего в Подмосковье 212 пляжей и зон отдыха. Информацию по ним можно найти на специально сформированной карте.

По всей Московской области доступны десятки общественных мест для загара и купания. Одни из лучших площадок у воды по мнению отдыхающих находятся в Одинцове, Солнечногорске, Химках, Лыткарине и Богородском.