Белый песок, пирсы и шезлонги. Топ-5 пляжей Подмосковья

По всей Московской области доступны десятки общественных мест для загара и купания. Одни из лучших площадок у воды по мнению отдыхающих находятся в Одинцово, Солнечногорске, Химках, Лыткарине и Богородском.

Всего в паре километров от МКАД по Новой Риге находится пляж «Рублево». Это Одинцовский городской округ и добраться сюда на машине не составляет труда. Можно и на общественном транспорте, автобусы ходят от метро «Молодежная» и «Крылатское».

Источник фото: телеканал «360»

Вход на пляж платный, 300 рублей с человека. Это значит, что здесь почти всегда есть места, не тесно и чисто. Есть платные развлечения: горки, прокат лодок, инвентарь, даже камера хранения. К услугам гостей раздевалки, туалет, кафе и спортивные площадки.

Двигаемся выше по карте Московской области: Солнечногорск. Местный пляж на озере Сенеж — один из лучших в Подмосковье по версии отдыхающих. На берегу — белый кварцевый песок, вода быстро прогревается, а вход достаточно пологий, так что можно смело купаться с детьми. Для любителей глубины есть 20-метровый пирс, откуда можно нырять.

Источник фото: телеканал «360»

На пляже имеется туалет, души, кабины для переодевания, причал и даже амфитеатр для солнечных ванн.

Также у озера находятся два бассейна — детский и взрослый, рядом с ними — зона отдыха с шезлонгами и зонтами. Вдоль пляжа проходит велодорожка, рядом оборудованы парковки для велосипедов и самокатов, а также спортивная площадка с необходимым инвентарем. Территория находится под видеонаблюдением, а вход — бесплатный.

Еще выше по карте: Химки. Несмотря на то, что в черте города нет открытых водоемов, где было бы разрешено купание, найти место отдыха у воды не составит труда. Самый популярный среди химчан пляж расположен у канала имени Москвы в парке Толстого. И кстати рядом с бесплатным городским пляжем расположен платный — «Ясная поляна». Эта зона оборудована двумя подогреваемыми бассейнами и шезлонгами.

Едем дальше — в Богородский округ.

Здесь купание разрешено в трех зонах — это Луковое озеро, Черноголовский и Каменский пруды. Водоемы регулярно чистят, а пляж Черноголовского пруда совсем недавно благоустроили. Тут появились лавочки и урны, сделано уличное освещение. Вот-вот поставят новые раздевалки, туалеты, разобьют площадку для игры в волейбол.

На юго-востоке Московской области, в Лыткарино стоит обратить внимание на пляж у Волкушинского карьера. Здесь чистейшая вода и приятные виды вокруг. Если ехать на машине, готовьтесь заплатить за парковку 200 рублей. Приехали своим ходом — зашли бесплатно. Аренда шезлонга — 200 рублей на целый день. Здесь есть где перекусить и чем заняться.

Источник фото: телеканал «360»

Это только малая часть пляжей Подмосковья. В регионе есть, где позагорать, искупаться, провести лучшие выходные и даже отпуск. Главное, за буйки не заплывать.