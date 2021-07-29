Еще 70 тысяч жителей Балашихи обеспечат к сентябрю чистой питьевой водой

Более 70 тысяч жителей микрорайона Железнодорожной в Балашихе будут обеспечены качественной питьевой водой в сентябре. Работы пройдут в рамках программы «Чистая вода».

«В рамках программы в Балашихе проходит второй этап ремонтных работ на сетях водоснабжения в микрорайоне Железнодорожный. Работы идут с опережением сроков, поэтому порядка 70 тысяч жителей подмосковной Балашихи будут обеспечены качественным водоснабжением уже в сентябре текущего года», — сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На третьем этапе в Балашихе построят и реконструируют действующие объекты водоснабжения в микрорайоне Новский. Чистую питьевую воду его жители получат в декабре этого года.

Всего благодаря программе к 2024 году чистой питьевой водой обеспечат 700 тысяч жителей Подмосковья благодаря модернизации 146 объектов инженерной инфраструктуры в 32 городских округах.

За шесть лет действия программы «Чистая вода» доступ к хорошей питьевой воде получили два миллиона подмосковных жителей. Построено и модернизировано около 400 объектов.