Подмосковье 26 ноября 2022, 21:52 Чистая вода придет в дома 12 тысяч жителей Серпухова после модернизации оборудования

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На водозаборном узле № 6 в Серпухове специалисты проводят работы по реконструкции и модернизации оборудования. Этот масштабный проект повысит надежность системы и качество воды для 12 тысяч жителей одного из старейших микрорайонов города.

Завершить работы на ВЗУ № 6 планируют до Нового года.

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«Сегодня у нас по плану идут работы по замене третьего насосного агрегата, два насосных агрегата мы уже поменяли», — рассказал заместитель директора по развитию МУП «Водоканал — Сервис» Алексей Горин.

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Также работы ведутся на улице Нижней. В прошлом году «Водоканал-Сервис» установил здесь канализационную насосную станцию и два напорных коллектора на очистных сооружениях. Сейчас здесь прокладывается самотечный коллектор.

«Порядка 600 метров проложено самотечного коллектора, жители могут активно уже подключаться, у нас уже есть заявки две первые на подключение, в ближайшее время они будут подключены», — сообщил замдиректора по развитию МУП «Водоканал — Сервис» Алексей Горин.

Также в этом году в округе автоматизировали две насосные станции, а 46 жилых домов подключили к сетям водоснабжения и водоотведения. Модернизация на этом не закончится, работы будут продолжены и в следующем году.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тысячи жителей обеспечили качественной водой в селе Каринском Одинцовского округа.

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