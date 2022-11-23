Подмосковье 23 ноября 2022, 20:35 Около 1,5 тысячи жителей обеспечили качественной водой в селе Каринском Одинцовского округа пресс-служба МинЖКХ Подмосковья

Читать 360tv в

Новые сети водоснабжения построили в селе Каринском в Одинцовском округе. Порядка 1,5 тысячи местных жителей теперь обеспечены качественной холодной водой, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

Реклама

Работы провели в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2026 годы. Водозаборный узел состоит из двух скважин производительностью 1200 кубометров в час.

«На момент включения мероприятия в государственную программу износ сетей водоотведения составлял более 75%. Сейчас же, когда все работы завершены и произведена замена 2017 метров сети водоснабжения, выполнено устройство 39 колодцев, качественной услугой водоотведения обеспечено 1500 человек», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Пресс-служба МинЖКХ Подмосковья

Контроль за ходом проведения всех работ осуществляли эксперты ГБУ «Управление технического надзора капитального ремонта Московской области», добавил министр.

Ранее стало известно, что в Успенском Одинцовского округа завершили реконструкцию канализационной насосной станции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».