Чистая вода появится в кранах поселков Богородского округа

Жители Богородского городского округа скоро смогут пить воду из-под крана. Его подключили к действующему магистральному водопроводу — Восточной системе водоснабжения.

За последние несколько лет проточная вода в округе сильно испортилась. По словам местных жителей, у нее появился неприятный запах и нехарактерный осадок. Иногда для банальной стирки приходилось ждать случайного момента.

Заместитель главы Богородского городского округа Георгий Лапидус подчеркнул, что власти о проблеме знают.

«В настоящее время идет реализация государственной программы „Чистая вода“. На территории Богородского округа силами ГУП „КС МО“ и на средства бюджета Московской области проводится мероприятие по строительству соединительного водовода», — пояснил он.

Поступающая вода соответствует всем санитарным нормам, а ее очистка и подготовка не требуют дополнительных затрат. Главный инженер филиала ГУП МО «КС МО» «Восточная система водоснабжения» Евгений Васютин рассказал, что воду добывают на границе Московской и Владимирской областей из артезианских скважин глубиной от 90 до 190 метров. А потом подают в насосную № 1.

«Это магистральная насосная — наша основная», — заметил он.

С насосной воду перекачивают по магистральному водопроводу на вторую и третью станции, где она оказывается в резервуарах. От них снабжают близлежащие города, поселки и деревни. Пока что идут гидравлические испытания трубопровода. После этого его подключат к насосной станции, и жители поселков Щемилово и Зеленый смогут пользоваться водой из Восточной системы водоснабжения. Чистая вода появилась в кранах уже многих подмосковных городов.