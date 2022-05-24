Современный ВЗУ со станцией обезжелезивания построят в Серебряных Прудах

В селе Мочилы городского округа Серебряные Пруды ведется строительство современного водозаборного узла с одновременной установкой станции обезжелезивания. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья. Мероприятие реализуют в рамках федерального проекта «Чистая вода» президентского проекта «Жилье и городская среда» и госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2026 годы.

«Строительство ВЗУ в селе Мочилы, которое началось в апреле текущего года, планируется завершить в мае 2023 года. Данный проект реализуется в значительной степени благодаря финансированию из федерального бюджета и частично из бюджета Московской области. Производительность ВЗУ составит 383 кубометра в сутки. В результате чистой питьевой водой будут обеспечены порядка тысячи местных жителей», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

На объекте установлены ограждение, рабочий городок, камеры видеонаблюдения. Здесь завершили бурение первой скважины из двух, ведутся работы по бурению второй скважины. После завершения работ по бурению начнется подготовка площадки под основание здания ВЗУ.

«В рамках реализации федерального проекта „Чистая вода“ и государственной программы Московской области „Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности“ на 2018–2026 годы качество водоснабжения было улучшено для двух миллионов жителей, проживающих в 48 городских округах. В Подмосковье за 7 лет с 2014 года было построено и модернизировано 420 объектов водоснабжения», — добавил Антон Велиховский.

В 2022 году в рамках поручения губернатора Подмосковья в регионе будет введено в эксплуатацию более 30 объектов водоснабжения в 11 городских округах — это Богородский, Красногорск, Ленинский, Солнечногорск, Чехов, Можайск, Истра, Коломенский, Егорьевск, Сергиев Посад, Шатура. Качество воды улучшится для 77,4 тысячи жителей, добавил министр.