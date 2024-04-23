Подмосковье 23 апреля 2024, 19:08 Число жалоб на содержание МКД снизилось в 31 округе Подмосковья ГУСТ МО

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Специалисты ГУСТ Подмосковья зафиксировали снижение количества обращений в Единую диспетчерскую службу по вопросу содержания многоквартирных домов. Жалоб стало меньше на прошлой неделе.

Уменьшение количества запросов отмечено в 31 муниципалитете, включая Чехов (-17%), Рузский район (-24%) и Домодедово (-30%). Городской округ Фрязино показал снижение на 27%.

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При этом из наукограда не поступило ни одного обращения по таким категориям, как приведение в порядок мусорокамер, соответствие температуры воздуха в квартире нормам, устранение повреждений или просадок отмостки дома, восстановление окрасочного слоя стен и фасадов, и ряд других.

Кроме того, уменьшилось количество обращений по ремонту входных дверей (-8%), устранении течей в системе водоотведения (-10%), заделке межпанельных швов (-15%), и ликвидации несанкционированных надписей, рекламы на фасадах домов (-28%).

Жители Подмосковья могут сообщить о необходимости проведения работ по уходу за многоквартирными домами на портале Единой диспетчерской службы. Управляющая компания обязана принять запрос в работу и выполнить задачу в указанные сроки. Еще один способ — оставить заявку по короткому номеру 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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