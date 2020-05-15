Число совершенных мигрантами преступлений в Подмосковье снизилось

В Московской области снизилось число преступлений, которые совершили иностранцы. С начала года показатель упал на 3,5%. В целом по России таких правонарушений тоже стало меньше.

Всего с начала 2020 года — с января по апрель — иностранные граждане совершили в Подмосковье 1941 преступление, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления региональной безопасности Московской области. Это на 115 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории Подмосковья, снизилось на 3,5%», — уточнили в пресс-службе, приведя статистику регионального ГУ МВД.

Зампред правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев заметил, что опасения о росте преступности со стороны приезжих из других стран оказались напрасными.

«Таких результатов удалось добиться благодаря профилактической работе, проводимой правоохранительными органами», — подчеркнул он, добавив, что все необходимые мероприятия в этом направлении продолжат.

В Подмосковье контролируют места, где живут иностранцы. Проверяют в том числе общежития, хостелы, строительные городки и другие объекты. Единый миграционный центр сотрудничает с работодателям области по трудоустройству мигрантов, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

По России с начала года уровень преступности среди иностранцев снизился на 1,2%.