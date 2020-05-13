Социологи предупредили о возможном росте преступности среди мигрантов в Москве

По данным издания, социологи проанализировали вероятность резкого роста криминала среди мигрантов в связи с потерей заработка.

Исследователи напомнили, что во времена предыдущих кризисов среди гастарбайтеров не наблюдалось всплеска преступной активности. Это объясняется контролем со стороны диаспор и схожих обществ.

Однако старший научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер допустил, что в сложившихся обстоятельствах мигранты будут совершать больше преступлений.

«Но этот всплеск (преступности — прим. ред.) не будет таким мощным, как прогнозируют в некоторых как промигрантских, так и контрмигрантских публикациях», — заметил Варшавер.