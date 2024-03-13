Подмосковье 13 марта 2024, 12:22 Число представителей МСП выросло на 8,5 тысячи в Подмосковье с начала года Пресс-служба ПСБ

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Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева выступила на Финансовом форуме «Просто капитал». Она рассказала о динамике роста числа представителей МСП в регионе.

«Только с начала 2024 года количество МСП в Подмосковье выросло почти на 8,5 тысячи — сегодня свой бизнес в регионе развивают уже более 448 тысяч субъектов МСП, в том числе 303,5 тысячи индивидуальных предпринимателей, а также свыше 680 тысяч самозанятых», — отметила Зиновьева.

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По ее словам, почти 30% поступлений в бюджет Московской области обеспечивают налоговые отчисления малого и среднего бизнеса.

«Наша глобальная задача — максимальная поддержка сегмента, помощь в его дальнейшей диверсификации и развитии, достижении максимального производственного разнообразия. В рамках этой стратегии мы в том числе сосредоточимся на развитии особой категории МСП+», — подчеркнула Зиновьева.

Данная категория представляет собой предприятия, которые находятся в процессе перехода из сегмента МСП в группу крупных предприятий. Таких компаний достаточно много в регионе.

Еще одно приоритетное направление Подмосковья — развитие экспорта. Главная цель — выйти на новый качественный уровень как области в целом, так и подмосковным брендам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске.

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