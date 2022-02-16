Число площадок для выгула собак в Подмосковье захотели увеличить в два раза

В ближайшие два года в Московской области планируют в два раза увеличить количество площадок для выгула собак. Об этом рассказал председатель профильного Комитета Мособлдумы Сергей Керселян.

В Подмосковье с июня 2021 года вступили в силу изменения, предусматривающие штрафы за нарушения правил выгула домашних животных. За это время было рассмотрено более 270 административных дел и выписано штрафов более чем на 540 тысяч рублей.

«Больше всего штрафов — это 295 тысяч рублей, было выписано за выгул собак без намордника и поводка. Еще более 200 тысяч — за нападение собаки на человека с причинением вреда здоровью. Также были штрафы за нахождение животного на детских площадках, территориях школ и детских садов. Меньше всего штрафов выписали за то, что хозяин не убрал за своим питомцем в общественном месте», — рассказал Сергей Керселян.

Исполнение закона контролирует Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, а также подведомственные организации. В регионе проводят надзорные мероприятия, в том числе инспекционные визиты и рейдовые осмотры, уточнил Керселян.

Специальных площадок для выгула собак в Подмосковье пока не хватает, так что этой теме уделяется повышенное внимание. К концу 2021 года в регионе открыли более 50 новых площадок для выгула домашних животных. В ближайшие два года их количество планируется увеличить в два раза. Администрации городских округов будут согласовывать с жителями места для строительства новых площадок.