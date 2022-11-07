Губернатор Воробьев: все мобилизованные из Подмосковья получат выплаты до конца недели | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 12:17 Губернатор Воробьев: все мобилизованные из Подмосковья получат выплаты до конца недели Пресс-служба губернатора Московской области

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Жители Подмосковья, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, до конца недели получат положенные им единовременные выплаты. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По-прежнему нашей главной, важной задачей в этом направлении остается работа с семьями, внимание, взаимодействие — та чуткость, которую мы декларируем, я очень надеюсь, заметна и на территории каждого муниципалитета», — сказал губернатор в ходе заседания подмосковного правительства.

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По его словам, самое большое количество обращений от жителей касалось вопросов выплат, положенных призванным в рамках частичной мобилизации.

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«Хочу наш цифровой, социальный блок поблагодарить — все выплаты практически завершены. Если кто-то, какая-то семья еще не получила их, то уже в ручном режиме на этой неделе процедуру мы закончим», — подчеркнул Воробьев.

Глава Подмосковья обратился к жителям региона, у которых призвали родственников, заверив, что если они еще не получили выплату, им не стоит беспокоиться об этом. Каждый военнослужащий получит и выплату, а все, что касается дополнительного обмундирования, будет доставлено, подчеркнул он.

Размер единовременной выплаты для мобилизованных жителей Московской области составил 200 тысяч рублей.