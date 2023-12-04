Подмосковье 04 декабря 2023, 11:29 Число обращений от жителей по вопросам отопления снизилось в Подмосковье за неделю Восстановление отопления / Госжилинспекция Московской области

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Жители Подмосковья стали реже жаловаться на качество отопления. Так, за неделю количество обращений снизилось в 22 округах. Руководитель ГЖИ Московской области Ольга Федина заявила, что за неделю в ЦУР поступило 11,3 тысячи обращений, более 8,2 тысячи из которых уже отработали.

Пятерку лидеров по наивысшим темпам снижения обращений во всех категориях представили Бронницы, Лосино-Петровский, Звездный Городок, Электросталь и Дмитров. В тематический топ вошли обеспечение работы системы отопления в квартире и уборка подъездов.

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Напомним, направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Управляющая компания возьмет заявку в работу в течение 24 часов и устранит ее в установленные регламентом сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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