Подмосковье 13 января 2023, 19:46 Число обращений о проблемах с уборкой в Подмосковье за год снизилось вдвое

Читать 360tv в

Количество заявок о грязных общественных местах в Московской области, которые поступают от жителей в социальных сетях, снизилось вдвое. За первые две недели января этого года специалисты насчитали 1846 таких обращений, а в аналогичном периоде 2022-го — 3606.

«В прошлом году мы внедрили новую методику работы команды Главного управления содержания территорий Московской области (ГУСТ) и начали работать на упреждение: выявлять и устранять нарушения до того, как на них укажут жители», — заявила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Больше всего заявок пришло из Подольска — 208 сообщений. Далее по числу обращений следует Лобня с 139 сигналами и Одинцовский городской округ с 126 дефектами.

Реклама

Чаще всего люди просили очистить дворы, проезды и тротуары от снега и наледи. Много было обращений и о несвоевременном вывозе мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что теперь в России законно штрафовать водителей, которые выбрасывают отходы из автомобилей на обочинах и в лесополосе. Такую меру предложила Московская область.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».