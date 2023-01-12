Важное 12 января 2023, 11:51 Воробьев: инициативу Подмосковья о штрафах за сброс мусора из машин поддержали в России

Читать 360tv в

Новый механизм борьбы с незаконными сбросами мусора появился в России. Инициатор предложения — Московская область. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что теперь на законных основаниях можно по видеокамерам видеть и штрафовать тех, кто сбрасывает мусор из окон машин на обочинах и в лесополосе.

В Кодекс об административных правонарушениях России внесли необходимые для этого поправки.

Реклама

«Мы признательны парламентариям за поддержку законопроекта, который теперь даст дополнительные возможности для борьбы с несанкционированным сбросом отходов», — сказал губернатор Подмосковья.

Реклама

Он подчеркнул, что основная задача не наказать, а предупредить и привить новую культуру обращения с отходами.

Навалы мусора вдоль автотрасс — это серьезная проблема для регионов, поскольку раньше было крайне сложно найти и привлечь к ответственности нарушителей. Андрей Воробьев

Если раньше инспекторам было сложно поймать нарушителей, особенно в темное время суток, то теперь ситуацию исправят записи с видеокамер.

«Важно, что штрафы будут приходить не водителю, а собственнику транспорта. Это заставит компании задуматься, кому они сдают свою технику и для каких целей», — объяснил Воробьев.

Пока нововведения коснутся лишь крупных незаконных сбросов мусора, но вскоре механизмы запланировали разработать и в отношении мелких бытовых отходов, выбрасываемых из окон машин.

Министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов подчеркнул, что ответственность за сброс отходов в виде с конфискации автомобиля впервые появилась в законодательстве России.