Число ДТП по вине водителей автобусов сократилось на 42% в Подмосковье

С начала года в Московской области отмечено снижение количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов. По сравнению с прошлым годом таких случаев стало на 42% меньше.

Минтранс Подмосковья регулярно проводит профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП и усиление транспортной дисциплины. Совместно с ГИБДД в регионе проводят рейды по контролю за перевозками пассажиров. На сегодняшний день прошло около 200 мероприятий в 53 муниципалитетах, проверено более двух тысяч автобусов.

«Согласно анализу ДТП с участием пассажирского транспорта, в первом полугодии выявлено сокращение аварийности на 42% благодаря контролю технического состояния автобусов перед выходом на линию, а также регулярным медицинским осмотрам водителей, в том числе с применением современного оборудования», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Ежедневно 30 комплексов оборудования проводят порядка трех тысяч осмотров, которые помогают отследить состояние водителей и исключить влияние человеческого фактора.

Помимо вышеуказанных мер Минтранс Подмосковья ежедневно проводит мониторинг дорожной обстановки в регионе с помощью видеонаблюдения. В проблемных точках в часы пик находятся инспекторы дорожных служб. В случае нарушения правил дорожного движения водителем автобуса жители сами могут сообщать об этом в Минтранс Подмосковья с помощью QR-кода, расположенного в салоне каждого транспортного средства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жители Подмосковья стали реже жаловаться на расписание автобусов.