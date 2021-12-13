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    13 декабря 2021, 14:04

    Число безработных в Подмосковье сократилось в 2,5 раза за полгода

    Анастасия Аброськина

    Безработных жителей Подмосковья стало в 2,5 раза меньше за полгода. Их количество сократилось уже с 70 тысяч до 27,5 тысячи человек.

    Число безработных в Подмосковье сократилось в 2,5 раза за полгода | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина сообщила, что этому поспособствовала в том числе новая комплексная онлайн-услуга «Ищу работу».

    В Подмосковье все больше услуг становятся максимально доступными, комфортными для жителей

    Ирина Каклюгина

    Например, с помощью услуги «Ищу работу» жители смогут подобрать вакансии и научиться ориентироваться на рынке труда.

    Эта функция включает в себя лишь одну электронную заявку сразу на восемь услуг — это тестирование и переобучение, помощь с запуском своего бизнеса и даже психологическая поддержка.

    Ранее стало известно, что жители региона смогут подтвердить отсутствие работы через МФЦ.