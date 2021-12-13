Число безработных в Подмосковье сократилось в 2,5 раза за полгода

Безработных жителей Подмосковья стало в 2,5 раза меньше за полгода. Их количество сократилось уже с 70 тысяч до 27,5 тысячи человек.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина сообщила, что этому поспособствовала в том числе новая комплексная онлайн-услуга «Ищу работу».

В Подмосковье все больше услуг становятся максимально доступными, комфортными для жителей Ирина Каклюгина

Например, с помощью услуги «Ищу работу» жители смогут подобрать вакансии и научиться ориентироваться на рынке труда.

Эта функция включает в себя лишь одну электронную заявку сразу на восемь услуг — это тестирование и переобучение, помощь с запуском своего бизнеса и даже психологическая поддержка.

Ранее стало известно, что жители региона смогут подтвердить отсутствие работы через МФЦ.