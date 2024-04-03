Подмосковье 03 апреля 2024, 20:25 Четыре рекорда установили 80-летние конькобежцы на соревнованиях в Коломне Источник фото: Марина Анисимова

Читать 360tv в

Первый день XIV Всероссийских соревнований «Коломенский лед» завершился в Конькобежном центре. На турнир съехались 80 спортсменов старше 30 лет из 21 региона России, Белоруссии и Казахстана.

Как рассказал заместитель главного судьи соревнований Геннадий Гмыра, на льду соревновались ветераны конькобежного спорта.

Реклама

«Ветеранское звание начинается от 30 лет и старше, и сегодня на льду у нас самые возрастные участники, есть в возрасте 85 лет и старше, — пояснил Гмыра.

Конькобежцы установили четыре высших мировых достижения среди женщин в возрасте 80 лет и среди мужчин в возрасте 85 лет.

Программа соревнований включает дистанции 500 метров, тысяча метров, полторы, пять и три тысячи метров.

Победителей определят по лучшим результатам на дистанциях в каждой возрастной группе. Все призеры соревнований получат медали и дипломы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».