Подмосковье 16 июня 2023, 11:09 Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 18 июня Комитет лесного хозяйства МО

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С 16 по 18 июня на большей части Московской области спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности. В Бородинском, Егорьевском, Клинском и Луховицком лесничествах — третий. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

На территории Виноградовского и Ногинского лесничеств 15 июня зафиксировали четыре пожара. Для их тушения задействовали 14 машин и 24 человека. Возгорания ликвидировали в день обнаружения.

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В пятницу и выходные воздух в Подмосковье прогреется до 27-29 градусов тепла, будет малооблачно, без осадков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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