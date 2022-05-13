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    13 мая 2022, 18:03

    Четверо юных жителей Лосино-Петровского получили свои первые паспорта

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    В Лосино-Петровском вручили первые паспорта четырем жителям. Церемония прошла в торжественной обстановке, а после для собравшихся устроили концерт.

    Четверо юных жителей Лосино-Петровского получили свои первые паспорта | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Документы в праздничной обстановке ребятам вручил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

    «Человек стал наконец-то полноценным гражданином великой страны. И я пожелал им ценить это и наши все традиции беречь. Еще очень важно, беседуя с молодым человеком, для меня настолько было неожиданным слышать — он сказал о своих планах — сначала в армию, а потом в институт», — сказал глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

    После официальной части для ребят и их родителей выступили музыканты Лосино-Петровского.

    Ранее стало известно, что в усадьбе Брюса в Лосино-Петровском открыли фотовыставку «Отпечатки времени — Великой Победы!».