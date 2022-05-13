Четверо юных жителей Лосино-Петровского получили свои первые паспорта

В Лосино-Петровском вручили первые паспорта четырем жителям. Церемония прошла в торжественной обстановке, а после для собравшихся устроили концерт.

Источник фото: телеканал «360»

Документы в праздничной обстановке ребятам вручил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

«Человек стал наконец-то полноценным гражданином великой страны. И я пожелал им ценить это и наши все традиции беречь. Еще очень важно, беседуя с молодым человеком, для меня настолько было неожиданным слышать — он сказал о своих планах — сначала в армию, а потом в институт», — сказал глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

После официальной части для ребят и их родителей выступили музыканты Лосино-Петровского.

Ранее стало известно, что в усадьбе Брюса в Лосино-Петровском открыли фотовыставку «Отпечатки времени — Великой Победы!».