В Усадьбе Якова Брюса, которая расположена в городском округе Лосино-Петровский, после реконструкции открыли пятый флигель. Там разместили фотовыставку и экспозицию ретро-автомобилей.

Экспозиция Яны Булаш «Отпечатки времени — Великой Победы!» посвящена героям Великой Отечественной войны. На выставке представлены более 30 фоторабот, которые отпечатали на холсте. Во втором зале разместили самую большую в России коллекцию раритетных автомобилей компании Ford. Некоторые из машин восстановили в мастерских Военно-технического музея.

«Непосредственно я облачалась в форму тех времен и среди реконструкторов маневрировала, чтобы другим фотографам не мешать. Получаются такие живые кадры», — рассказала фотохудожник Яна Булаш.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав отметил, что впечатления всегда от посещения музеев на самом верхнем уровне.

«Это уровень всероссийский. Сюда надо всех привозить. Когда губернатор [Московской области Андрей Воробьев] говорит, что наше Подмосковье должно стать центром притяжения сейчас, в том числе для туризма. Вот этот туризм. Сюда должна приехать вся Россия», — отметил Джеглав.

Это уже пятый восстановленный флигель в усадьбе Якова Брюса, сподвижника Петра Первого. И в каждом открыта постоянно действующая тематическая экспозиция.

«Это очередной корпус, который мы вводим в эксплуатацию. Каждый год, к 11 Мая, к Дню рождения Якова Брюса, мы для себя берем обязательства, возводить новый корпус, корпус восстановить и здесь проводить выставки», — пояснил депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.

Впереди реконструкция Дома культуры, который расположен на территории усадьбы. Здание примет вид в стиле 1930-х годов. Внутри планируют открыть ретро-кинозал.