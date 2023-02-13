Подмосковье 13 февраля 2023, 09:17 Чемпионат России по ледовым мотогонкам завершился в Красногорске

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Суперфинал 63-го личного чемпионата России по ледовым мотогонкам прошел в Красногорске в выходные. Победителем стал 22-летний Никита Богданов из Уфы. Об этом сообщили в Минспорте региона.

Никита Богданов стал новым чемпионом, лидировав в первый день с результатом 15 очков и 126 баллов.

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«Я был на этом треке впервые, траектории и лед — мне все понравилось. А Красногорск — один из немногих городов, где зрители очень искренние и душевные», — поделился спортсмен.

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Вице-чемпионом стал Динар Валеев из Уфы, а закрыл тройку лидеров Игорь Кононов из Тольятти.

Глава министерства Дмитрий Абаренов рассказал, что в соревнованиях участвовали гости из многих городов России.

«Спустя семь лет в Подмосковье вернулись любимые многими мотогонки на льду. Переполненные трибуны показали, что это долгожданное событие не только для жителей Красногорска, но и для всей Московской области», — отметил он.

В суперфинале сразились 16 участников и два запасных пилота. Скорость на входе в вираж достигала 120 километров в час, на выходе — 90 километров в час. Это требует серьезной подготовки и высокого мастерства. За день проходило 10 основных заездов, два полуфинальных и один финальный, в каждом из которых участвовало по четыре гонщика.

Высокий уровень организации мероприятия отметил президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус. Он поблагодарил губернатора Андрея Воробьева за то, что состязания вернулись в Подмосковье.

«Это большое событие для всех поклонников мотоспорта. Мероприятие организовано на высочайшем уровне, а площадка Красногорска — одна из лучших в России», — добавил он.

Зрителями двух дней соревнований стали свыше 20 тысяч человек.

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