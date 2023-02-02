Подмосковье 02 февраля 2023, 14:53 Чемпионат России по ледовым мотогонкам пройдет в Красногорске в феврале

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Суперфинал чемпионата России по ледовым гонкам пройдет 11 и 12 февраля в Красногорске. Об этом сообщили в Минспорта Подмосковья.

Мероприятие пройдет на стадионе «Зоркий». Трибуны смогут вместить до 10 тысяч человек. По словам министерства, необходимая толщина льда уже достигнута, сейчас место готовят к турниру — формируют снежный бруствер и готовят формованные тюки с сеном для безопасности участников и зрителей. Для гостей также организуют точки питания и места для обогрева.

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Соревнования по ледовым гонкам в последний раз проходили в Красногорске семь лет назад. Тогда было много желающих понаблюдать за турниром. В этом году для тех, кто не сможет попасть на мероприятие, организуют онлайн-трансляцию.

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