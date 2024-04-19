Подмосковье 19 апреля 2024, 22:08 Чемпионат по карате-до сито-рю стартовал в Лобне 19 апреля Источник фото: Екатерина Дятловская

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Чемпионат России по карате-до сито-рю стартовал 19 апреля в Лобне. Соревнования продлятся до 21 апреля.

Участники турнира продемонстрируют судьям отработку боевых движений и стоек – ката и проведут спарринги со своими соперниками – кумите.

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На татами в ката выходят спортсмены с 16-ти, в кумите — с 18-ти лет.

Первенство России по карате-до сито-рю начнется 20 апреля.

Победители получат дипломы, медали, кубки и звание чемпиона России по ката и кумите.

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