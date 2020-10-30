Чемпионат «Абилимпикс» завершился в Подмосковье. Он привлек вдвое больше участников

Чемпионат уже завершился в Подмосковье. Впервые его провели в дистанционно-очном формате, отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она сделала акцент на том, что участников стало уже почти в два раза больше, чем в прошлом году. К чемпионату присоединились свыше 700 человек.

Для них это прекрасная возможность не только показать свои навыки, но и трудоустроиться по профессии Ирина Каклюгина.

В жюри вошли руководители предприятий, заинтересованные в поиске талантов. Соревнования провели по 75 компетенциям.

«И задействовали 31 областную площадку. Наш регион является активным участником „Абилимпикса“», — отметила Каклюгина.

А лучшие участники представят Подмосковье на национальном чемпионате. Он пройдет с 23 по 29 ноября в дистанционно-очном формате.