30 октября 2020, 15:49
Чемпионат «Абилимпикс» завершился в Подмосковье. Он привлек вдвое больше участников
Подмосковных участников чемпионата «Абилимпикс» в этом году стало вдвое больше, чем в 2019-м. Это конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Чемпионат уже завершился в Подмосковье. Впервые его провели в дистанционно-очном формате, отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.
Она сделала акцент на том, что участников стало уже почти в два раза больше, чем в прошлом году. К чемпионату присоединились свыше 700 человек.
Для них это прекрасная возможность не только показать свои навыки, но и трудоустроиться по профессииИрина Каклюгина.
В жюри вошли руководители предприятий, заинтересованные в поиске талантов. Соревнования провели по 75 компетенциям.
«И задействовали 31 областную площадку. Наш регион является активным участником „Абилимпикса“», — отметила Каклюгина.
А лучшие участники представят Подмосковье на национальном чемпионате. Он пройдет с 23 по 29 ноября в дистанционно-очном формате.