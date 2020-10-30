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    30 октября 2020, 15:49

    Чемпионат «Абилимпикс» завершился в Подмосковье. Он привлек вдвое больше участников

    Анастасия Аброськина

    Подмосковных участников чемпионата «Абилимпикс» в этом году стало вдвое больше, чем в 2019-м. Это конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
    Чемпионат «Абилимпикс» завершился в Подмосковье. Он привлек вдвое больше участников

    Чемпионат уже завершился в Подмосковье. Впервые его провели в дистанционно-очном формате, отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

    Она сделала акцент на том, что участников стало уже почти в два раза больше, чем в прошлом году. К чемпионату присоединились свыше 700 человек.

    Для них это прекрасная возможность не только показать свои навыки, но и трудоустроиться по профессии

    Ирина Каклюгина.

    В жюри вошли руководители предприятий, заинтересованные в поиске талантов. Соревнования провели по 75 компетенциям.

    «И задействовали 31 областную площадку. Наш регион является активным участником „Абилимпикса“», — отметила Каклюгина.

    А лучшие участники представят Подмосковье на национальном чемпионате. Он пройдет с 23 по 29 ноября в дистанционно-очном формате.