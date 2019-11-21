  • Команда Московской области завоевала пять медалей на чемпионате «Абилимпикс»

    21 ноября 2019, 20:50

    Екатерина Филимонова, Елена Глущенкова

    Команда Московской области за первый соревновательный день на V Национальном чемпионате «Абилимпикс» завоевала пять медалей: две золотых и три бронзовых. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
    Команда Московской области завоевала пять медалей на чемпионате «Абилимпикс»

    Каклюгина отметила, что подмосковную команду представляют 88 человек, среди них 33 школьника, 39 студентов и 16 специалистов.

    «Ребята уже продемонстрировали свои навыки по 36 компетенциям и показали хорошие результаты, у нас четверо медалистов. Соревнования в самом разгаре, впереди новые победы», — подчеркнула Ирина Каклюгина.

    Первые места заняли Зайцева Анастасия из МОУ «Лицей № 4» г. о. Дмитровский по компетенции «Кондитерское дело» и Бородина Виктория из МБОУ «Катуаровской средней общеобразовательной школы» Дмитровского г. о. по компетенции «Поварское дело» в категории «школьники». Медали за 3 место получили Дьяченко Екатерина по компетенции «Художественный дизайн» и Ремская Инна по компетенции «Учитель начальных классов» в категории «студенты». Обе участницы представляют на чемпионате ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет», г. о. Коломенский. Бронзовую медаль также получила Прыгова Анастасия из «Удельнинская гимназия» Раменского г. о. в компетенции «Изобразительное искусство».

    Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходит с 20 по 22 ноября в Москве на ВДНХ.