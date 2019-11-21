Команда Московской области завоевала пять медалей на чемпионате «Абилимпикс»

Команда Московской области за первый соревновательный день на V Национальном чемпионате «Абилимпикс» завоевала пять медалей: две золотых и три бронзовых. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Каклюгина отметила, что подмосковную команду представляют 88 человек, среди них 33 школьника, 39 студентов и 16 специалистов.

«Ребята уже продемонстрировали свои навыки по 36 компетенциям и показали хорошие результаты, у нас четверо медалистов. Соревнования в самом разгаре, впереди новые победы», — подчеркнула Ирина Каклюгина.

Первые места заняли Зайцева Анастасия из МОУ «Лицей № 4» г. о. Дмитровский по компетенции «Кондитерское дело» и Бородина Виктория из МБОУ «Катуаровской средней общеобразовательной школы» Дмитровского г. о. по компетенции «Поварское дело» в категории «школьники». Медали за 3 место получили Дьяченко Екатерина по компетенции «Художественный дизайн» и Ремская Инна по компетенции «Учитель начальных классов» в категории «студенты». Обе участницы представляют на чемпионате ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет», г. о. Коломенский. Бронзовую медаль также получила Прыгова Анастасия из «Удельнинская гимназия» Раменского г. о. в компетенции «Изобразительное искусство».

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходит с 20 по 22 ноября в Москве на ВДНХ.