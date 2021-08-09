Чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой провел мастер-класс для подростков Подмосковья

Прославленный спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой провел тренировку для юных спортсменов. Мастер-класс прошел в спорткомплексе «Котельники» в Подмосковье.

На тренировку собрались юные самбисты, тхэквандисты, дзюдоисты и боксеры. Перед началом все участники получили нужный инвентарь. Александр Липовой показал им много специальных упражнений, которые помогают развить координацию, реакцию, скорость и технику.

«Я готов ездить, мотивировать, собирать, учить и вдохновлять ребят. Чтобы они становились чемпионами. И своим примером показывали другим, что главное переступить порог зала, а кому мотивировать — есть», — рассказал спортсмен.

Мастер-класс длился 40 минут. Дети очень ждали этого события, чтобы пообщаться с чемпионом и попросить у него профессиональных советов.

Тренировка проводилась в рамках проекта «Старший брат». В его ходе прославленные спортсмены организуют мастер-классы, а также берут шефство над начинающими свою карьеру. Несколько лет назад участников проекта было только около 40. Теперь в нем задействованы 1700 детей.

Ранее мастер-класс в Котельниках провела лыжница Наталья Коростелева. Она позанималась с пенсионерами скандинавской ходьбой.