Тренировка с чемпионкой. Пенсионеры Котельников занялись скандинавской ходьбой

Лыжница Наталья Коростелева вместе с пенсионерами Котельников занялась скандинавской ходьбой.

Балетмейстер Гедиминас Таранда дал мастер-класс по танцам пенсионерам в Дмитрове Подробнее

100 участников проекта «Активное долголетие» собрались на предстартовую зарядку в Котельниках. Александр Плешаков еще пять лет назад собрал группу пенсионеров для занятий активным спортом. «Это дает силы, энергию, бодрость и позитив на весь день», — отметил пенсионер.

То, что возраст — это не так уж и серьезно, Галина Степанова поняла только после начала занятий. Год назад она случайно наткнулась на тренировки любителей скандинавской ходьбы, где как минимум полгруппы — это пенсионеры.

«Я была в лесу, и как раз был этот слет, где они собирались. Я подошла, узнала и стала ходить. Мы ходим в спорткомплекс, занимаемся. Нам очень нравится», — поделилась Галина Степанова.

Источник фото: телеканал «360»

Если заглянуть в любой парк по соседству, то наверняка встретишь ходоков с палками. Ведь для занятий скандинавской ходьбой нет ограничений ни по возрасту, ни по болезням. Вот и пенсионеры в Котельниках очень любят это дело и занимаются с огромным энтузиазмом. Тем более в этот раз тренировку провела призерка Олимпийских игр по лыжным гонкам Наталья Коростелева.

Источник фото: телеканал «360»

«Движение — это жизнь. Без движения ничего не существует, это процесс бесконечный. Поэтому двигаться надо. И очень хорошо, что есть такие губернаторские программы, на федеральном уровне — вовлечение в спорт всех слоев населения. Это большой плюс к оздоровлению нации», — отметила Наталья Коростелева.

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковные пенсионерки научили Гену Букина вязать варежки Подробнее

Мероприятие организовала администрация городского округа совместно с московским областным отделением организации РосМолСпорт. Участникам проекта, которые до этого не занимались этим видом спорта, но очень хотели начать, подарили необходимый инвентарь.