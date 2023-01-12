Подмосковье 12 января 2023, 18:16 Чемпион мира по карате подготовит спортсменов из Ивантеевки к всероссийским соревнованиям

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Первенство по карате Подмосковья пройдет в Раменском округе 28 января. Участники из Ивантеевки будут готовиться к турниру под руководством чемпиона мира Андрея Герасимова. Об этом сообщили в Минспорта региона.

В клубе, где работает чемпион, карате обучаются дети от четырех лет.

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«Главное дисциплина и стремление к победе», — говорит спортсмен, обладатель черного пояса.

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Дети уже начали подготовку к соревнованиям. Турнир поможет отобрать сильнейших спортсменов для участия в Первенстве России, а также даст возможность юным каратистам повысить навыки.

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