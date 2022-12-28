Подмосковье 28 декабря 2022, 01:19 Человек пострадал при столкновении с электропоездом в Красногорске freepik

Читать 360tv в

На остановочном комплексе Опалиха в Красногорске человек пострадал при столкновении с электропоездом. Все случилось в 14:37, пострадавшему оказали экстренную помощь.

По предварительным данным, человек нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Из-за происшествия поезда Рижского направления и МЦД-2 в сторону Нахабино пошли с отставанием от графика.

Реклама

На период работ экстренных служб на участке Павшино — Нахабино Рижского направления МЖД было организовано реверсивное движение, часть электропоездов в сторону области отменили. Московские железнодорожные службы призвали граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре.

Реклама

Ранее машинисту электропоезда удалось предотвратить трагедию. Он едва успел ударить по тормозам и остановить поезд буквально в нескольких сантиметрах от застрявшего на путях грузовика. Большегруз застрял на путях в Дмитрове, переезд не был оборудован шлагбаумом.