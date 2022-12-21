Происшествия 21 декабря 2022, 11:05 Машинист едва успел остановить поезд перед застрявшей на переезде фурой в Подмосковье МК: машинист поезда предотвратил столкновение с застрявшим грузовиком на переезде в МО

Читать 360tv в

Машинист поезда едва успел ударить по тормозам и остановить поезд буквально в нескольких сантиметрах от застрявшего на путях грузовика. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

КамАЗ застрял на железнодорожном переезде недалеко от платформы Каналстрой в Дмитрове.

Реклама

«Если бы не реакция водителя, трагедии с электропоездом не удалось бы избежать. Это лучший машинист», — оценили случай в соцсетях.

Реклама

По предварительным данным, большегруз мог застрять из-за нерасчищенных и не посыпанных песком дорог. Кроме того, судя по видео, переезд не был оборудован шлагбаумом, только световой сигнализацией.

В начале декабря электричка протаранила «Газель» на Савеловском направлении МЖД. ДТП произошло на 120-м километре железнодорожного переезда. Пассажиры электрички не пострадали, движение поездов быстро восстановили.