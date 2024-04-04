Подмосковье 04 апреля 2024, 19:48 Чеховские школьники стали победителями состязаний «сожми и закрути ПЭТ» МСК-НТ

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Региональный оператор ООО «МСК-НТ» наградил чеховских школьников по результатам состязаний «Сожми и закрути ПЭТ». Экологическая акция по сбору скрученных пластиковых бутылок компания организовала впервые. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Как рассказали в ведомстве, учащиеся двух школ в течение месяца собирали пластиковые бутылки, чтобы их экологично утилизировать — сжать и закрутить крышки. Накопление и вывоз пластика в таком виде целесообразнее и удобнее для переработки.

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Ребята из чеховского волонтерского клуба «Я-Доброволец» дополнительно организовали школьное состязание по сбору пластикового вторсырья. Им удалось собрать порядка 200 килограммов пластика.

Акция также прошла в Москве, Подмосковье, Ленинградской, Нижегородской, Тульской, Свердловской области и на Сахалине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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