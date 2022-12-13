Подмосковье 13 декабря 2022, 15:25 Команда из Чехова возглавила турнирную таблицу студенческой хоккейной лиги Подмосковья

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Четвертый тур подмосковного чемпионата студенческой хоккейной лиги завершился в Можайске. На льду встретились лидеры турнира - команды «Можайск» и «Чехов». Со счетом 9:6 победу одержали гости.

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В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья напомнили, что в рамках тура прошли еще три матча. В домашней игре команда «Подольск» со счетом 7:4 выиграла у соперников из Балашихи. «Лобня» в упорной борьбе одержала верх над командой «Красногорск» – 8:7. Заключительная встреча четвертого тура прошла в ледовом дворце «Арена Мытищи», где местные хоккеисты сразились с командой «Электросталь». Итоговый счет 4:7 в пользу гостей.

По итогам четырех туров промежуточное первое место занимает «Чехов», на второй строчке команда из Можайска. Замыкает тройку лидеров «Электросталь».

10 декабря состоялась первая игра нового сезона проекта «Выходи во двор» в Мытищах. Победителем матча стала сборная «Легенды хоккея».

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