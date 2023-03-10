Подмосковье 10 марта 2023, 13:15 Чат-бот Федор на сайте МосОблЕИРЦ расскажет о балансе и примет показания

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На сайте МосОблЕИРЦ работает чат-бот Федор. Он поможет абонентам внести показания и узнать баланс лицевого счета, а также адреса и режим работы клиентских офисов. Виртуальный помощник действует с июля прошлого года.

Для использования чат-бота нужно нажать на оранжевый значок в правом углу главной страницы сайта и ввести запрос в диалоговом окне. Например, «передать показания» или «узнать баланс лицевого счета». После этого виртуальный помощник подскажет порядок действий.

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«Эффективность работы МосОблЕИРЦ — это эффективность работы всей отрасли ЖКХ региона, потому что мы все прекрасно понимаем, что без платежа от ЕИРЦ невозможно функционирование ресурсоснабжающих предприятий», —заявил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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Бот доступен ежедневно с 6:00 до 23:00.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье получило первое место на всероссийском форуме за разработку онлайн-портала о спорте.

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