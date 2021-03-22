Чат-бот для жителей и фотоловушки в разы уменьшили число свалок в Подмосковье

В Московской области в прошлом году ликвидировали около пяти тысяч свалок. В этом в том числе помог чат-бот для жителей Подмосковья. Об этом на правительственном совещании рассказал министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«Тема свалок, строительных отходов для Подмосковья действительно достаточно сложна. Мы в прошлом году ликвидировали около пяти тысяч свалок. А всего на территории региона было выявлено чуть больше пяти тысяч», — сообщил Разин.

Среди городских округов лидерами по ликвидации свалок в прошлом году стали Мытищи, Серпухов, Подольск, Домодедово и Ленинский. Среди отстающих муниципалитетов: Раменское, Орехово-Зуево, Можайск, Руза и Волоколамск.

«В этом году лидерами по ликвидации свалок являются Сергиев Посад, Подольск, Мытищи, Чехов, Коломна. Это на текущую дату. Отстают Раменское, Можайск, Орехово-Зуево, Егорьевск и Руза», — доложил Разин.

В марте текущего года в Подмосковье выявили около 357 свалок, что на 40% меньше, чем в аналогичный период в прошлом году. Министр экологии и природопользования отметил, что благодаря запуску специального чат-бота ускорилась работа с обращениями жителей.

«По каждой жалобе формируется отдельная карточка с указанием места на карте. Разрабатывается план ликвидации каждой свалки. Если житель жалуется на свалку, а она у нас уже в плане есть, то он получает автоматическое уведомление о том, что свалка уже выявлена, в плане стоит», — рассказал зампред правительства Подмосковья.

В Московской области начали активно применять новые средства контроля и фотофиксации за образованием свалок. С прошлого года начали размещать фотоловушки, а в 2021 году к работе подключили систему «Поток», которая отслеживает перемещение транспорта.

«Лидерами по работе фотоловушек являются Раменский округ, Истра, Дмитров, Одинцово и Солнечногорск», — указал Разин.

Министр добавил, что основная проблема свалок, как заметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, — это строительные отходы. До недавнего момента эта отрасль была не отрегулирована, отметил зампред.

«В целом на территории московского региона формируется около 50 миллионов кубов строительных отходов. Из них 35 миллионов кубов завозят из Москвы. В основном это чистые грунты. Но есть и замусоренный грунт, а также неотсортированный строительный мусор», — сказал Разин.

Вице-губернатор отметил две основные проблемы. Первая — это отсутствие четкого контроля за перемещением отходов, вторая — нехватка современных площадок для их переработки. На текущий момент в реестр Минэкологии занесена 41 площадка. Меньше всего площадок, которые ориентированы на смешанные отходы, — таких в Подмосковье всего пять. Для того чтобы решить задачу, в регионе создадут 16 современных площадок.

Источник фото: телеканал «360»

«А также мы включаем в систему работы со строительными отходами шесть действующих КПО. Там оборудуем необходимые дополнительные линии. В целом вся система должна начать функционировать с 1 июня 2021 года», — сообщил он.

Разин добавил, что в ближайшее время совместно с Мособлдумой будет рассмотрен вопрос о штрафах за перевозку строительных отходов без талона. Размер штрафа за каждый такой факт может составить 40 тысяч рублей.

Воробьев уточнил, когда появятся электронные талоны. Разин ответил, что их введут до 1 июня. Уже сейчас в Подмосковье в базу внесут шесть тысяч автомобилей, по которым организовали контроль.

«Хочу поблагодарить вас и активистов, которые объединились вокруг этой идеи. Безусловно, это очень важная своевременная поддержка. Спасибо, что вы работаете на всей территории Московской области», — сказал губернатор.

Весь строительный мусор в Подмосковье будут оцифровывать и отслеживать его передвижение по заданному маршруту.