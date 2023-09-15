Подмосковье 15 сентября 2023, 13:46 Бывшую правительственную дачу Сталина в Мытищах выставили на торги ДОМ.РФ

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Аукцион по продаже усадьбы «Липки-Алексеевское» под Мытищами состоится 3 ноября. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Долгое время этот старинный особняк служил правительственной дачей. В 1930-х годах здесь жил Иосиф Сталин. В состав лота входят земельный участок площадью 38,4 гектара и здание общей площадью 3,8 тысячи «квадратов». Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 октября. Начальная цена — 403,49 миллиона рублей.

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По словам директора аукционной площадки Дом.РФ Николая Сарокваши, продажа поможет сохранить исторический объект. Победитель должен будет провести реставрацию и соблюдать требования по использованию памятника истории и архитектуры.

Усадьбу в неоклассическом стиле построили в начале XX века по проекту архитектора Ивана Жолтовского. Она является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона. В случае с уникальными историческими зданиями это помогает вдохнуть в них новую жизнь.

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