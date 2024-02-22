Подмосковье 22 февраля 2024, 20:02 Бывший военный городок Мытищи-16 благоустроят в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Бывший военный городок Мытищи-16 перешел в собственность городского округа. Уже летом этого года муниципальные службы Мытищ займутся благоустройством микрорайона.

Планы по благоустройству Мытищи-16 обсудили на встрече администрации с жителями микрорайона. Директор управления благоустройства городского округа Мытищи сообщил, что уже неоднократно общался с местными жителями по вопросу развития дворовых территорий. Принято решение о согласовании работ.

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«Сегодня подписали проект реконструкции. В весенне-летний период в микрорайоне будет уложено новое асфальтовое покрытие, обновлены тротуары, отремонтируем детские дворовые площадки», — рассказал заместитель директора управления благоустройства городского округа Мытищи Роман Комлев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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