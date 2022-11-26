Подмосковье 26 ноября 2022, 20:22 Бывший военком Химок отправился добровольцем в зону спецоперации

Читать 360tv в

Полковник из Химок Артур Уланов стал первым в Московской области военкомом, который отправился добровольцем в зону СВО. Проведя частичную мобилизацию на территории Химок, Долгопрудного и Лобни, он сформировал команду из бывших сослуживцев и поехал на фронт вместе с мобилизованными земляками.

Недавно с полковником встретился химкинский депутат и волонтер Артур Каримов, который постоянно отвозит гумпомощь в Донбасс. Он записал видеоприветствие для жителей округа от полковника Уланова.

Реклама

«Уважаемые жители городского округа Химки, передаю вам большой привет от ребят-химчан, которые служат здесь, вместе со мной. Спасибо вам большое за помощь, она нам очень нужна здесь, помогает и напоминает нам о том, что вы нас помните, а мы придем к вам только с победой», — сказал Артур Уланов.

Реклама

За последний месяц силами жителей, различных организаций, а также депутатов городского округа Химки было собрано более 35 тонн вещей первой необходимости.

Также в Химках работает горячая линия для поддержки семей мобилизованных. По поручению главы Дмитрия Волошина время ее работы увеличилось, связаться с центром можно с 9:00 до 20:00 ежедневно по номеру 8 (495) 793-09-88.

Ранее стало известно, что подмосковные жители стали реже обращаться по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».