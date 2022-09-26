Бывший детский лагерь выставили на торги в Ступине | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 14:15 Поделиться Telegram

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Viber Бывший детский лагерь выставили на торги в Ступине

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В Подмосковье появилось очередное интересное предложение для инвесторов. Там на торги решили выставить имущественный комплекс в Ступине. Как сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья, это бывший пионерский лагерь «Тимуровец», который располагается в поселке Михнево. В него входят 13 нежилых зданий, чья общая площадь составляет порядка 2,7 тысячи квадратных метров. Кроме того, в его состав входит земельный участок больше 8,3 гектаров.

«К примеру, детский лагерь „Тимуровец“ в городском округе Ступино представляет собой 13 объектов капитального строительства и земельный участок площадью более 8,3 га, которые находятся в заброшенном состоянии и никак не используются. Начальная стоимость его продажи составляет порядка 33 млн рублей. Покупатель обязуется сохранять назначение недвижимого имущества в качестве объекта социально-культурного назначения со дня перехода прав. Главная задача — объект должен быть восстановлен и снова служить людям», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Как рассказала Наталья Адигамова, в настоящее время план приватизации содержит примерно 16 комплексов имущества. Раньше это были пионерские лагеря, базы отдыха и рекреационные зоны. Состояние объектов оценивается как неудовлетворительное или руинированное — значит, разрушенное. Торги организованы Комитетом по конкурентной политике Московской области и ГКУ «Региональный центр торгов».

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Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

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