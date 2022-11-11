Подмосковье 11 ноября 2022, 23:44 Бытовые коммуникации провели в 16 корпусе ЖК «Новокосино-2» в Реутове

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Дольщики 16-го корпуса «ЖК Новокосино-2» в Реутове смогут обустроить свои долгожданные квартиры благодаря программе правительства Подмосковья и Фонда защиты прав граждан уже через пару месяцев. Региональные власти по своей инициативе возобновили работы после того, как застройщик объявил себя банкротом.

«В 2019 году у нас застройщик стал банкротом. Пришел Фонд защиты прав дольщиков Московской области и достроил дом совместно с группой компаний „Гранель“», — рассказывает дольщик Михаил Королев.

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По словам дольщиков, стройка ведется активно. На месте работают около тысячи человек. В доме провели все бытовые коммуникации — в квартирах тепло, есть электроэнергия, обустроили даже подземную автостоянку. Сейчас идет монтаж горячего водоснабжения. Совсем скоро состоятся финальные проверки. Объект планируют сдать в декабре.

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«Мы ставили для себя такую задачу, эту задачу ставил перед нами и губернатор, чтобы в декабре этого года мы успели вручить ключи, перед Новым годом, нашим жителям. И мы это сделаем!» — сказал глава г. о. Реутов Станислав Каторов.

Около полутора тысяч семей получат на этот Новый год самый долгожданный подарок — ключи от собственных квартир.

Напомним, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу закрыть вопрос обманутых дольщиков в регионе за два года.