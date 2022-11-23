Подмосковье 23 ноября 2022, 16:13 Бурундуки начали подготовку к зимовке в лесах Подмосковья

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Бурундуки начали подготовку к спячке в лесах Подмосковья. Они поселились в регионе 70 лет назад, их популяция до сих пор существует в районе Васильевских карьеров в Звенигороде, рассказали в комитете лесного хозяйства области.

Бурундуки питаются семенами и обитают в ельниках. Лесничие отметили их высокую активность при подготовке к спячке, поэтому жителей попросили не беспокоить их и не подкармливать.

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Запасы пищи у бурундуков в избытке, они раскладывают их по кучкам — грибы, ягоды, орехи, зерна и семена. Когда в лесу установится снежный покров, животные уйдут в спячку.

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В комлесхозе рассказали, что бурундуки приносят большую пользу лесу, помогая распространять семена деревьев по всему лесу.

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